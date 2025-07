Arthur può tornare in Spagna, è un obiettivo del Real Betis

Dopo le esperienze al Barcellona e al Girona Arthur può tornare in Spagna. Come riportato da TuttoSport sull'ex viola ci sarebbe l'interesse del Real Betis. Gli andalusi fin qui non sono riusciti a convincere nè gli obiettivi di mercato anche della Fiorentina Bennacer e Asllani nè il mediano gigliato Rolando Mandragora. Pellegrini allora ha indicato per la regia il centrocampista della Juventus che ha dato piena disponibilità al trasferimento. Le parti stanno trattando per arrivare ad un accordo.