Italiano, il suo Bologna vince triangolare con Sassuolo e Sudtirol

Si è concluso il triangolare giocato questa sera al Druso di Bolzano tra Sudtirol, Sassuolo e Bologna. Tre gare da 60 minuti (due tempi da 30 minuti ciascuna) con Sudtirol-Bologna che hanno aperto le danze pareggiando per 0-0, poi Sassuolo-Bologna 1-2 e in chiusura la gara tra Sudtirol e Sassuolo terminata sull'1-1.

Sudtirol-Bologna 0-0

Poche emozioni in occasione della gara d'apertura tra Bologna e Sudtirol. Grandi applausi da parte dei tifosi rossoblù per Ciro Immobile e anche per Federico Bernardeschi (entrato nel 2° tempo) e qualche spunto dell'uomo mercato Dan Ndoye che aveva i riflettori puntati addosso ed è rimasto in campo solo per i primi 30 minuti di gara. Ritmi bassi e pochi spunti. Il primo al 18' con un recupero sulla trequarti di Ferguson che poi sbaglia il piazzato dal limite dell'area alzando troppo la mira. L'ingresso di Bernardeschi dà uno scossone con l'ex Juve che strappa gli applausi con qualche appoggio per i suoi e con un tiro dalla distanza ma l'occasione migliore capita al Sudtirol a 4' dal termine con una ripartenza (quasi) letale Mallamo, bravo a puntare l'area e a servire al limite dell'area Brik che con un piazzato all'angolino si vede strozzare in gola l'urlo per il gol, complice la bella parata di Ravaglia che tiene il risultato fermo sullo 0-0.

SUDTIROL BOLOGNA TABELLINO

MARCATORI: -

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Bordon, Masiello, Brik; Mallamo, Coulibaly, Tait, F. Davi, El Kaouakibi; Giorgini, Italeng. Allenatore: Fabrizio Castori

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Casale, Ilic, Miranda; Ferguson, Aebischer; Ndoye (31' Bernardeschi), Fabbian, Dominguez; Immobile. Allenatore: Vincenzo Italiano

ARBITRO: Roberto Lovison di Padova

NOTE: AMMONITI: -

Sassuolo-Bologna 1-2

Vittoria in rimonta del Bologna sul Sassuolo in una sfida dal profumo di Serie A. Buoni ritmi e diverse occasioni da gol per le squadre di Italiano e Grosso con il vantaggio iniziale siglato da Andrea Pinamonti al 14', bravo a sfruttare l'assist di Edoardo Iannoni e a depositare in rete a porta vuota, dopo un bello scambio tra l'ex Perugia e Berardi. La reazione dei rossoblù non tarda ad arrivare ma la squadra di Italiano concretizza solo a inizio ripresa, dopo nemmeno un minuto, con il tap-in vincente di Orsolini sul cross al bacio di Lykogiannis. Meglio il Bologna poi rispetto ai neroverdi. e Cambiaghi riesce a trovare il gol vittoria con un destro sotto la traversa, sfruttando l'imbeccata dalla parte opposta di Orsolini.

BOLOGNA SASSUOLO TABELLINO

MARCATORI: 14' Pinamonti (S); 31' Orsolini, 53' Cambiaghi (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro, Orsolini, Karlsson, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

SASSUOLO (4-3-3): Turati, Missori, Odenthal, Muharemovic, Doig; Iannoni, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

ARBITRO: Roberto Lovison di Padova

NOTE: AMMONITI: -

Sudtirol-Sassuolo 1-1

Sudtirol e Sassuolo si sono ritrovate a distanza di pochi mesi dall'ultima volta. In campionato finì 1-0 per i neroverdi al Druso e 5-3 a Reggio Emilia. Oggi è un'altra storia con Grosso che, per contingenza, ha schierato i suoi con 3 punte più due esterni offensivi, piazzando Lipani davanti la difesa, Volpato e Mulattieri esterni e Alvarez e Pierini interni di centrocampo con Moro punta. Ne è nata una partita piacevole, sbloccata da un colpo di testa di Martini al 20'. Il gol ha scosso il Sassuolo che ha spinto subito sull'acceleratore trovando il pari 4 minuti dopo con un gran tiro ad fuori area di Pierini, bravo a trovare l'angolo opposto con il destro. Poi poche emozioni, con un Sassuolo indecifrabile con i cambi nella ripresa di Frangella e Tomsa, due centrocampisti, per Odenthal e Paz, due difensori, e con l'1-1 che regge fino alla fine.

TABELLINO SUDTIROL SASSUOLO

MARCATORI: 20' Maritni (Su); 24' Pierini (Sa)

SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Giorgini (42' El Kaouakibi), Pietrangeli, Veseli; Molina, Martini, Tronchin (55' Arrigoni), Casiraghi, S. Davi; Merkaj, Pecorino. Allenatore: Fabtizio Castori

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Paz (52' Tomsa), Odenthal (44' Frangella), Macchioni, Pieragnolo; Volpato, Lipani, Pierini; Alvarez, Moro, Mulattieri. Allenatore: Fabio Grosso

ARBITRO: Roberto Lovison di Padova

NOTE: AMMONITI: -