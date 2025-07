Gudmundsson, noie al polpaccio. Corriere Fiorentino: "Ecco cosa succede"

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola spiega cosa sta succedendo sul fronte Albert Gudmundsson. Riscattato dal Genoa dopo un lungo tira e molla, il numero 10 islandese è stato convinto anche con colloqui privati dopo l'addio di Palladino. Durante il ritiro però è un po' sparito dai radar dopo l'esordio in amichevole con la Primavera, tanto da aver saltato le altre due amichevoli e aver iniziato un programma personalizzato. "Tutto previsto", ha fatto sapere la Fiorentina facendo poi filtrare che si è trattata di precauzione suggerita anche dagli strumenti del Viola Park.

Non è un caso infatti che proprio ieri l’islandese abbia fatto il primo allenamento col resto della squadra. Un segnale molto confortante perché alla base di questa frenata c’erano in realtà un risentimento muscolare e un indurimento al polpaccio che consigliavano prudenza. Normali acciacchi da preparazione, soprattutto per chi negli ultimi anni non hai mai completato un pre-campionato "normale". Senza dimenticare le difficoltà accusate nell’arco di tutta la scorsa stagione, nella quale l’ex Genoa non ha mai trovato continuità né di allenamento né di impiego. Lui intanto sorride e si prepara per tradurre in fatti le promesse fatte fin qua, resta da capire se prenderà parte alle prossime amichevoli inglesi della Fiorentina.