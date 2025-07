FirenzeViola Sponsor tecnico, niente Joma? Salgono le quotazioni di Mizuno

Sembrava tutto fatto per l'accordo con il nuovo sponsor tecnico della Fiorentina, ma ancora non è stato definito e potrebbe esserci un colpo di scena. La scelta nelle scorse settimane era ricaduta su Joma, brand spagnolo già protagonista dal 2012 al 2015 delle divise della squadra viola, ma come raccolto da Firenzeviola.it, nelle ultime ore l'accordo che era praticamente a un passo sembra saltato.

In attesa di capire se ci saranno ulteriori sviluppi su quel fronte, ad oggi le quotazioni in netta risalita sono quelle del brand Mizuno, che aveva fatto un'offerta alla Fiorentina e che ora è la scelta più probabile del club di Firenze. Mizuno, azienda giapponese di abbigliamento sportivo, in Serie A "veste" già la Lazio almeno fino al 2028. A partire dalla stagione 2026/27 potrebbe vestire anche la Fiorentina.

Ciò che è certo è l'addio a Robe di Kappa che pure aveva provato a fare un'offerta - la più bassa delle tre ricevute - ma destinata a salutare dopo sei stagioni in cui ha proposto e realizzato le maglie della Fiorentina. L'ultima di un lungo percorso sarà quella di quest'anno, viola con le rifiniture bianche a cui si sono aggiunte la seconda divisa bianca e la terza color azzurro e ispirata all'Arno.