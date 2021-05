VERETOUT, Per passaggio alla Roma decisivo Fonseca

In occasione di un'intervista concessa a RMC Sport il centrocampista francese della Roma Jordan Veretout è tornato anche a parlare del suo periodo con la maglia della Fiorentina, rivelando qualche retroscena sulla sua esperienza a Firenze: "All'inizio non guardavo troppo il campionato italiano. Una volta firmato per la Fiorentina ho visto alcune partite. Ho capito che il calcio italiano era molto tattico e quello che mi è piaciuto subito è stato vedere le tante squadre che cercavano di giocare palla a terra. Pioli mi ha aiutato molto, anche se mi ricordo un rigore sbagliato per colpa sua (ndr, ride): all'inizio con la Fiorentina ho sempre tirato dallo stesso lato. A poche ore da una partita col Torino, Pioli viene da me e mi dice che il portiere si tuffava sempre dalla parte in cui di solito calciavo. Durante la partita abbiamo un rigore a favore, lo batto io e decido di cambiare angolo ma Sirigu si butta proprio da quella parte".

Veretout ha parlato anche di Paulo Fonseca, allenatore che ha avuto per due anni alla Roma e che ha salutato i giallorossi e potrebbe andare proprio nella sua ex-squadra, la Fiorentina: "Credo che un allenatore sia decisivo per l'andamento di squadra, alla fine della stagione è lui che decide maggiormente le sorti dell'annata. Fonseca mi ha trattato sempre molto bene, è stato fondamentale per me. Mi ha chiamato nel periodo precedente al mio trasferimento a Roma dicendomi che mi aspettava, questo ha inciso sul mio passaggio alla Roma".

Lavori molto su questa sequenza?

Alla fine di ogni allenamento, lo colpisco. Abbiamo poche gare con i portieri, con Mirante, Fuzato e Farelli. Restare un po 'fa parte del gioco ed è bello, ma su cinque rigori cerco sempre di farne almeno quattro come se fossi in partita, quindi in modo molto serio, essendo molto concentrato. E nell'ultimo, hai il custode che può anche farti da letto (ride).

Paulo Fonseca, che tanto ti voleva alla Roma, se ne va. Cosa ricordi dei tuoi due anni insieme?

È un allenatore molto rigoroso e ho fatto molti progressi insieme a lui. Ho passato con lui due grandi stagioni. Lo ringrazio e spero che trovi un buon club perché è davvero un ottimo allenatore. È umile e disponibile, è sempre stato corretto con noi.

Il prossimo allenatore della Roma è José Mourinho. C'è qualche eccitazione nel giocare con un allenatore del genere e pensi che possa portarti a un nuovo livello, per raggiungere, uno dei tuoi sogni, portare la maglia della squadra della Francia?

È un grandissimo allenatore, che ha vinto molti titoli. In Italia ricordiamo la sua tripletta con l'Inter. Penso che arrivi con ambizione. È sempre lusinghiero per un giocatore essere allenato da grandi allenatori, per raggiungere grandi obiettivi.

A Mourinho piacciono in campo giocatori con una forte personalità. Sei d'accordo che hai questa forte personalità in campo, che tiri su gli altri, che quando vai in stampa prendi tutti a bordo ... ma che sei più discreto appena esci dal prato?

Quando entro nel campo, il mio comportamento cambia. Per me è automatico. Voglio vincere, faccio di tutto per aiutare la squadra. Il mio gioco è attaccare il portatore di palla. Se lo faccio per primo, gli altri seguiranno sicuramente. È semplice infatti: quando qualcuno ti spinge, devi rispondere presente. Se vedo un compagno di squadra fare un grande sforzo, inevitabilmente mi innescerò anch'io. Ma è vero che il mio gioco è correre tanto, stringere, chiamare… e poi non sono il tipo che si ferma se non ricevo palla quando faccio una corsa in avanti. Sono disponibili chiamate utili per liberare spazio per i compagni di squadra. Dopo non sono più una persona riservata, è vero.

Ricordo che in questa stagione, ho letto diversi giornalisti che hanno seguito la Roma dicendo che in questa Roma serviva più Veretout, parlando in particolare del tuo stato d'animo in campo, del tuo coinvolgimento ... Ed è vero che a volte abbiamo il impressione negli ultimi anni che la Roma stia bloccando mentalmente di fronte a certe difficoltà quando ha tanti giocatori di qualità, quindi grandi sconfitte di 4 o 5 gol ...

Ci sono chiaramente sconfitte che avremmo potuto evitare ... Personalmente, non è nel mio temperamento lasciarsi andare. L'ho sempre avuto in me. Fin da piccola mi è stato insegnato a lasciare il campo esausto. Puoi perdere molte cose, ma quando mi siedo negli spogliatoi, devo essere in grado di dire a me stesso che ho dato tutto e che su quello non possiamo biasimarmi. È importante.

Se avessi la possibilità di dare uno o due consigli a Jordan Veretout che stava scoprendo la Ligue 1 durante la stagione 2013-2014, quali sarebbero?

Con la maturità, pensi di più al campo e impari ad andare avanti. Quando ero più giovane, tendevo a rimanere concentrato su ciò che mi mancava. Dopo ogni partita, rimanevo sui miei errori. Per tutta la settimana ho pensato: "Mi sono perso questo passaggio, mi sono perso questa roba e il prossimo fine settimana, ogni volta, sarò in panchina". Era quasi un dramma. Stavo solo pensando a quello. Adesso sono più rilassato, do il massimo, mi mancano le cose come tutti, a volte mi mancano le partite, ma l'importante è andare ad allenarmi il giorno dopo con la voglia di progredire. Sono più positivo. Un altro elemento è il passaggio all'estero. Ho imparato molto in Inghilterra e in Italia. Se dovessi parlare con Jordan dal 2014, gli direi di farlo, di non pensare,cogliere l'occasione per andare all'estero. Se non va bene, nel peggiore dei casi, torni in Francia e imparerai da questo fallimento.

