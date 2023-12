VECINO, Non convocato in Coppa per motivi disciplinari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pugno duro della Lazio e di Sarri sull'ex viola Matias Vecino, centrocampista tra l'altro voluto proprio da Sarri che già lo aveva allenato. In vista delle convocazioni per la Coppa Italia domani sera contro il Genoa Vecino ed altri giocatori non sono stati convocati con tanto di giustificazioni e quelle dell'uruguaiano i motivi sono appunto disciplinari: "In vista della gara contro i rossoblù, Mattia Zaccagni sconta un turno di squalifica, mentre Nicolò Casale, Alessio Romagnoli e Luis Alberto sono indisponibili.

Out per motivi disciplinari Matias Vecino". L'ex viola n mattinata si è allenato a parte e nel pomeriggio non si è infatti allenato col gruppo, fino all'esclusione dalle convocazioni.