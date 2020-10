INDISCREZIONI DI FV SAPONARA, I TRE NO CHE LO HANNO CONFERMATO IN VIOLA Fino all'ultima ora la Fiorentina ha sperato di piazzare in uscita Riccardo Saponara ma alla fine, il trequartista che l'anno scorso ha terminato la stagione nel Lecce poi retrocesso, è rimasto a disposizione di Iachini. Il centrocampista, in scadenza nel... Fino all'ultima ora la Fiorentina ha sperato di piazzare in uscita Riccardo Saponara ma alla fine, il trequartista che l'anno scorso ha terminato la stagione nel Lecce poi retrocesso, è rimasto a disposizione di Iachini. Il centrocampista, in scadenza nel... NOTIZIE DI FV FOTO FV, VIOLA PARK: ECCO ANCHE LE SCALE ELICOIDALI Un piccolo dettaglio, molto curioso, tra le immagini che dalla conferenza stampa di stamattina che ha presentato ufficialmente il Viola Park, nuovo centro sportivo della Fiorentina: in una delle camere, infatti, si può notare un quadro che ritrae le tanto discusse... Un piccolo dettaglio, molto curioso, tra le immagini che dalla conferenza stampa di stamattina che ha presentato ufficialmente il Viola Park, nuovo centro sportivo della Fiorentina: in una delle camere, infatti, si può notare un quadro che ritrae le tanto discusse... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi