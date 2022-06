UFFICIALE, Sousa esonerato da tecnico del Flamengo

Paulo Sousa non è più l'allenatore del Flamengo. Fatale il ko nell'ultimo turno di campionato contro il Bragantino per portoghese. Arrivato lo scorso 25 dicembre e presentato il 10 gennaio, Paulo Sousa ha deluso le aspettative e la squadra occupa dopo 10 giornate solamente il 14° posto in classifica.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Paulo Sousa e sua comissão técnica não comandam mais o time profissional.



A atividade da próxima sexta-feira (10) será dirigida por Mario Jorge, técnico do sub-20. #CRF — Flamengo (@Flamengo) June 9, 2022