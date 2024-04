UFFICIALE, Dalbert ancora in Brasile. Firma per il Recife

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalbert Henrique Chagas Estevão è tornato in Brasile, ancora una volta. Il 30enne terzino brasiliano, in Italia transitato per Fiorentina ed Inter, si era liberato lo scorso 1° luglio dopo la fine del contratto con i nerazzurri, e aveva firmato a settembre con l'Internacional de Porto Alegre, da cui si era svincolato dopo pochi mesi.

Ora Dalbert è pronto per cominciare una nuova avventura. Ieri, infatti, ha firmato sempre in patria per lo Sport Recife, con cui si è legato fino al termine della stagione. Questo l'annuncio del club: