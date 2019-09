TOSTO, La Juve può perdere a Firenze. Castrovilli...

Vittorio Tosto, agente ed ex difensore viola, ha commentato i temi relativi a Fiorentina-Juventus e non solo: "Ho vissuto la settimana a Firenze e si respira qualcosa di diverso. Mi sbilancio un pochettino: la Juventus dovrà stare molto attenta, aleggia un'aria particolare in città. I bianconeri rischiano molto, la vittoria viola potrebbe essere la sorpresa di giornata. Sorpreso da Castrovilli? Assolutamente no. L'ho visto giocare nella Primavera del Bari e mi sarebbe piaciuto averlo nella mia scuderia. È stato molto bravo Corvino. Può fare tanti ruoli: mezz'ala, trequartista e anche mediano. È un classe 1997 molto forte".