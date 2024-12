TORREIRA, Volevo rimanere a Firenze. Muslera mi chiamò...

FirenzeViola.it

In una lunga intervista concessa a NTV Sport, Lucas Torreira è tornato a parlare del suo addio a Firenze prima di approdare in Turchia. Queste le sue parole: “Non avevo intenzione di venire in Turchia. Avevo fatto una stagione fantastica alla Fiorentina e volevo rimanere lì. Muslera mi ha chiamato continuamente. Anche l'allenatore Okan mi ha chiamato. Ho preso la mia decisione e sono venuto. Sono contento di essere venuto. Posso dire che il corso della mia vita è cambiato con la chiamata di Muslera. Posso dire di essere la persona più felice del mondo”.