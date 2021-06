THEREAU, Pioli voleva De Paul in viola. Nel 2017...

Cyril Thereau, attaccante francese con un passato alla Fiorentina e all'Udinese, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato di Rodrigo De Paul: "Non mi sorprende. È il miglior numero 10 della Serie A".

Pronto per il grande salto. Magari al Milan?

"Se non ora, quando? Si sta imponendo anche in nazionale. È arrivato il momento, e poi lo vedo meglio in Serie A che all’estero".

I rossoneri insistono.

"Pioli stravede per lui, fidatevi: è il classico giocatore di cui il mister si ‘innamora’. Qualità, tecnica, leadership. Lo voleva già alla Fiorentina".

E lei fece da “intermediario”.

"Esatto. Era l’estate del 2017, il mister sapeva che avevamo giocato insieme l’anno prima, così mi chiese di convincerlo a venire. Lo chiamavo spesso, gli dicevo che sarebbe stato fantastico giocare ancora insieme, che l’avrei ospitato a casa. Era contento, ma l’Udinese chiedeva troppo e non se ne fece nulla".