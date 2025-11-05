Ambrosini sulla Fiorentina: "La situazione è ridicola, serve chiarezza societaria"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista anche della Fiorentina ed attuale opinionista di Dazn, ha parlato della situazione dei viola sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio nel corso della trasmissione "Elastici". Queste le sue dichiarazioni: "Trovo abbastanza ridicolo che ci siano situazioni come quelle sulle panchine del Genoa e della Fiorentina. Nelle società deve essere chiaro chi deve decidere. Nel caso della Fiorentina, prima del Lecce ci sarà stato qualcuno che avrà detto" Qui se perdiamo dobbiamo cambiare", avendo già contattato qualcuno avendo avuto diversi giorni per valutare.

Poi ovviamente a Firenze il caso è particolare perché si dimette Pradè e allora il processo diventa ancora più lungo. Però per me resta tutto assurdo. Ai tempi del mio Milan per dire c'era una catena decisionale molto chiara con Berlusconi e Galliani. Non navigavamo in un processo così ibrido e così folle in cui non sapevamo neanche chi ci allenasse il pomeriggio".