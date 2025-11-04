Viviano su Pioli: "La squadra non era contro di lui ma era preparata male"
FirenzeViola.it
Intervenuto nel corso dell'ultima puntata di Aura Sport (programma in onda su YouTube), l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato della crisi della squadra. Ecco alcune delle sue parole: "Giocatori contro l'allenatore? Non è così, ho fatto il calciatore e so come funziona. Semmai, quando giocavo io, andavamo dal direttore a dirgli di cacciare il tecnico perché non ci stava capendo nulla. Pioli ha fatto proclami, ma in campo si vedeva una squadra preparata male".
Pubblicità
Ex viola
Serve un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funzionadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Serve un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Copertina
Mario TeneraniUna squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com