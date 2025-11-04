Viviano su Pioli: "La squadra non era contro di lui ma era preparata male"

vedi letture

Intervenuto nel corso dell'ultima puntata di Aura Sport (programma in onda su YouTube), l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato della crisi della squadra. Ecco alcune delle sue parole: "Giocatori contro l'allenatore? Non è così, ho fatto il calciatore e so come funziona. Semmai, quando giocavo io, andavamo dal direttore a dirgli di cacciare il tecnico perché non ci stava capendo nulla. Pioli ha fatto proclami, ma in campo si vedeva una squadra preparata male".