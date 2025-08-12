Terracciano: "Essere al Milan è un motivo d'orgoglio. Tutti vogliono arrivare in un grande club"

Pietro Terracciano, ex portiere della Fiorentina approdato in estate al Milan, questa mattina ha svolto la conferenza stampa di presentazione con i rossoneri: "Non avevo mai pensato di poter arrivare al Milan fino a quando non c'è stata una possibilità concreta. Tutti vogliono arrivare in una grande squadra. E' un motivo di orgoglio essere qui, è l'apice di un percorso iniziato tanto anni fa. Quando ho ricevuto la chiamata del Milan mi sono confrontato con la mia famiglia. Mi hanno detto di buttarmi subito, perché era una grande opportunità".

Aveva un grande rapporto con Italiano alla Fiorentina.

"Con Italiano si era creato un rapporto importante. Allegri sta creando un gruppo importante e anche una squadra importante in campo".

Cosa le può dare il Milan?

"Ho sempre voglia di migliorare anche alla mia età. C'è da ripartire dopo una stagione non all'altezza, tutti vogliamo riportare il Milan dove merita".

Cosa può portare al Milan?

"So bene qual è il mio ruolo in campo e nello spogliatoio. Mi farò trovare pronto quando verrò impiegato".

Come è stato l'impatto al Milan e con i tifosi rossoneri?

"L'impatto è stato migliore anche di come me lo aspettavo. Con i tifosi ho avuto un approccio importante all'estero per ora, vedere così tanti milanisti è stato incredibile. Non vedo l'ora di vedere i tifosi a San Siro contro il Bari".