Teotino: "Dragusin non l'avrei acquistato: Paratici mi ha sorpreso"

Gianfranco Teotino è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare la situazione attuale della Fiorentina, soffermandosi sui cambiamenti della squadra e sulle scelte tecniche della società: "La Fiorentina ha attraversato una profonda rivoluzione ed era prevedibile che fosse necessario del tempo per ripartire. Paratici riteneva che la responsabilità fosse di Grosso e per questo ha deciso di richiamare Vanoli. A mio avviso, questa scelta ha creato ulteriore instabilità nel gruppo, composto da giocatori che non avevano mai condiviso il campo. In ogni caso, credo che né Grosso né Vanoli siano gli allenatori adatti per portare avanti questo progetto di ricostruzione".

Qual è il suo giudizio sulla rosa della Fiorentina?

"A mio parere, la squadra ha una rosa da medio-alta classifica. Ci sono diversi giocatori di valore, ma Dragusin non rientra tra questi. Personalmente non lo avrei mai acquistato. Sono rimasto sorpreso quando Paratici è andato a prenderlo a Londra, decidendo poi di riportarlo a Firenze".