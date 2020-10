SUPERCHI, Chiesa ha tirato un po' troppo la corda

L'ex portiere viola Franco Superchi si è espresso su alcuni temi legati alla Fiorentina, tra cui anche l'esordio di Antognoni nel 1972: "Un esordio positivo, per fortuna: altrimenti sarebbe stato bocciato, e addio sogni di gloria. Fu una giornata che si ricorderà per tutta la vita, penso. Lo abbiamo accolto, è entrato in un gruppo e si è dimostrato un grande".

Certe bandiere non si vedono più... Che dire dell'addio di Chiesa?

"Non ho seguito tanto, però ha tirato un po' troppo la corda. Almeno credo".

Che campionato può fare questa Fiorentina?

"Per me possono fare un cammino tranquillo, senza alcun problema. In via eccezionale magari anche arrivare in coppa, perché no...".

Le piace Dragowski?

"L'ho visto poco, ma mi sembra abbastanza valido come portiere".