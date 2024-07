SPALLUTO, L'ex punta viola ha firmato per il Campobasso

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È con una nota ufficiale, che di seguito riportiamo integralmente, che il Campobasso comunica un "nuovo acquisto in casa rossoblù: arriva Samuele Francesco Spalluto. Classe 2001 e brindisino di nascita, è una punta centrale cresciuta nelle giovanili del Lecce prima e con la Fiorentina poi. Specie a Firenze, l’attaccante pugliese ha dimostrato di avere una certa confidenza con il gol. Poi l’esperienza con il Gubbio, in serie B con la Ternana, ancora Novara, Monopoli e Trento.

Ha firmato un contratto triennale a titolo definitivo con il Campobasso".

Fanno seguito le parole del giocatore, riprese dai canali ufficiali del club: "Ho parlato con la proprietà e ho avuto modo di apprezzare un progetto molto interessante. Sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare. Sono carico e con tanta voglia di fare bene. Voglio farlo per la squadra, per i tifosi ma anche per me stesso. Sono un attaccante e il mio obiettivo è fare quanti più gol possibili".