SOUSA, Vice pres. Polonia: "Già pazzi di lui"

Paulo Sousa pronto al debutto nell'Europeo con la sua Polonia. Dalla Federazione polacca sono convinti della scelta, come afferma Marek Kozminski, attuale vice-presidente della Federcalcio polacca ed ex calciatore - tra le altre - di Udinese, Brescia e Ancona, a Tuttomercatoweb che parla in termini entusiastici dell'inserimento da gennaio dell'ex allenatore viola:.

"Paulo Sousa si è inserito molto bene, nonostante tutte le difficoltà del periodo. Ha portato la sua grande professionalità e le sue conoscenze del calcio internazionale, unite al suo glorioso passato da giocatore e allenatore. Nel gruppo della Nazionale oggi si respirano allegria e serenità, Paulo ha motivato singolarmente tutti i giocatori e in questi giorni prima dell'Europeo ha concesso delle vacanze in famiglia proprio per far loro ricaricare le pile"

Su dove può arrivare questa Polonia all'Europeo: "Semplice, il più lontano possibile... Non siamo certo la favorita per vincere, ma abbiamo una gran bella rosa e siamo quindi molto fiduciosi. Serviranno anche un po' di fortuna e tanta continuità, ma Paulo Sousa ha sicuramente creato l'ambiente e lo spirito di squadra giusti per provare a fare qualcosa di bello. Tutti insieme"