Grosso ha due Fiorentine a disposizione: solo Ndour non ha sostituto

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Due Fiorentine al prezzo di una. È questo, secondo La Nazione, il regalo consegnato da Paratici a Fabio Grosso al termine di un mercato che ha profondamente cambiato il volto della squadra viola. Tredici nuovi acquisti hanno aumentato quantità e qualità, permettendo al tecnico di avere alternative praticamente in ogni ruolo e la possibilità di modificare l'undici senza perdere eccessivamente in competitività.

L'obiettivo era costruire un gruppo capace di unire gioventù ed esperienza, garantendo soprattutto maggiore profondità. L'unica casella meno coperta resta quella della mezzala destra, dove Ndour potrebbe essere chiamato agli straordinari. Considerando però che la Fiorentina affronterà soltanto campionato e Coppa Italia, la situazione appare gestibile almeno fino alla riapertura del mercato invernale.

Grosso può così contare su una formazione titolare di grande qualità e su una seconda squadra tutt'altro che di ripiego. De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas, Ndour, Oulai, Atta, Mastantuono, Beto e Gonçalves rappresentano l'ipotetico undici principale. Dall'altra parte Christensen, Dodo, Pongracic, Ranieri, Joao Mario, Fagioli, Brescianini, Gnonto, Pellegrino e Njie garantiscono alternative importanti. A completare il gruppo ci sono Lezzerini, Sottil e Parisi, quest'ultimo atteso al rientro a novembre. Un'abbondanza che ora spetta a Grosso trasformare in valore sul campo.