FirenzeViola Dal 7 all'11, i numeri che (non) mancano alla Fiorentina: Grosso e un'abbondanza da valorizzare

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La Fiorentina chiude il mercato con una rosa profonda e soprattutto di talento. A Grosso il compito di amalgamare un attacco dove non manca niente

Chiuso il mercato è tempo di giudizi e primi bilanci sulla Fiorentina di Fabio Grosso. E proprio dalla testa dell'allenatore passerà molto della squadra viola, ora finalmente completa in ogni reparto e per più di qualcuno anche competitiva, basti pensare ai risultati del nostro sondaggio che ha visto premiare con ottimi voti la sessione estiva firmata da Paratici.

I numeri mancanti...

Al tre di settembre si può davvero tracciare un obiettivo o comunque un percorso che è lecito attendersi dalla Fiorentina, una volta che le voci di mercato non esistono più e che l'organico è definito in toto. La sensazione è che a Grosso sia stata consegnata una rosa composta per lo più da giovani in rampa di lancio, dotati di talento soprattutto dalla cintola in su. E proprio riguardo al reparto offensivo, al di là dei giudizi personali, non si può non sottolineare l'abbondanza di cui gode il tecnico - a maggior ragione per una squadra che ha un solo impegno a settimana -. Dai numeri di maglia che compaiono sul sito del club mancano infatti la 7, la 8, la 9, la 10 e la 11, eppure le presenze in organico dicono tutto il contrario.

...che mancanti non sono

Detto che la 10 non è stata assegnata per scelta del club in onore di Giancarlo Antognoni, le altre maglie storicamente più rappresentative potrebbero tranquillamente essere sulle spalle degli altri calciatori offensivi. Non si può negare infatti che Grosso abbia a disposizione due numeri 7 (Mastantuono e Gnonto), due numeri 11 (Njie e Goncalves), e due numeri 9 (Beto e Pellegrino). Peraltro coprono tutti le caratteristiche richieste in ogni zona del campo: dall'uno contro uno al fraseggio tra le linee, dagli scambi coi compagni al rientro per il tiro in porta, dai cross dal fondo alla presenza in area di rigore, dal servizio sui piedi all'attacco della profondità. Nell'attacco della Fiorentina c'è praticamente tutto, sta a Grosso amalgamarlo e schierare una squadra che deve sicuramente creare di più di quanto (non) visto finora.