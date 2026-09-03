I numeri di maglia dei nuovi. Beto sceglie la 23, Goncalves la 28
Con i nuovi arrivi delle ultime ore di calciomercato sono stati assegnati anche i nuovi numeri di maglia per Beto, Pedro Goncalves, Njie e Gnonto. Nessuno di loro prende maglie lasciate libere dai calciatori che hanno invece lasciato Firenze come Mandragora (che aveva la 8), Kean (con la 9) o Gudmundsson (con la 11). Beto si prende la numero 23, numero mai indossato prima in carriera, mentre Pedro Goncalves vira sulla numero 28. Per Njie pronta la 25, Gnonto sceglie la 29.
Questi i numeri scelti dai nuovi arrivati:
Pedro Goncalves 28
Beto 23
Njie 25
Gnonto 29
Gli altri numeri di maglia:
2 – Domilson Cordeiro dos Santos (Dodô)
3 – Radu-Matei Dragusin
4 – Marco Brescianini
5 – Marin Pongračić
6 – Luca Ranieri
14 – Arthur Eric Kolawolé Atta
17 – João Mário Neto Lopes
19 – Luca Lezzerini
20 – Alejandro Jiménèz Sánchez
21 – Victor Valdepeñas Talavera
27 – Cher Ndour
30 – Franco Mastantuono
32 - Mateo Pellegrino
33 – Viery Fernandes Santos Lopes
42 – Christ Ravynel Inao Oulai
43 – David De Gea Quintana
44 – Nicolò Fagioli
53 – Oliver Christensen
65 – Fabiano Parisi
70 - Federico Croci
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