I numeri di maglia dei nuovi. Beto sceglie la 23, Goncalves la 28

I numeri di maglia dei nuovi. Beto sceglie la 23, Goncalves la 28
Oggi alle 11:30Primo Piano
di Redazione FV

Con i nuovi arrivi delle ultime ore di calciomercato sono stati assegnati anche i nuovi numeri di maglia per Beto, Pedro Goncalves, Njie e Gnonto. Nessuno di loro prende maglie lasciate libere dai calciatori che hanno invece lasciato Firenze come Mandragora (che aveva la 8), Kean (con la 9) o Gudmundsson (con la 11). Beto si prende la numero 23, numero mai indossato prima in carriera, mentre Pedro Goncalves vira sulla numero 28.  Per Njie pronta la 25, Gnonto sceglie la 29.

Questi i numeri scelti dai nuovi arrivati:
Pedro Goncalves 28
Beto 23
Njie 25
Gnonto 29

Gli altri numeri di maglia:

2 – Domilson Cordeiro dos Santos (Dodô)

3 – Radu-Matei Dragusin

4 – Marco Brescianini

5 – Marin Pongračić

6 – Luca Ranieri

14 – Arthur Eric Kolawolé Atta

17 – João Mário Neto Lopes

19 – Luca Lezzerini

20 – Alejandro Jiménèz Sánchez

21 – Victor Valdepeñas Talavera

27 – Cher Ndour

30 – Franco Mastantuono

32 - Mateo Pellegrino

33 – Viery Fernandes Santos Lopes

42 – Christ Ravynel Inao Oulai

43 – David De Gea Quintana

44 – Nicolò Fagioli

53 – Oliver Christensen

65 – Fabiano Parisi

70 - Federico Croci