Calciomercato Brozovic-Fiorentina, c'è freddezza da parte del club viola. Ingaggio difficile

vedi letture

Marcelo Brozovic è il nome last-minute per la Fiorentina dal mercato degli svincolati, ma dal club viola si respira freddezza sull'operazione

Marcelo Brozovic è il colpo di mercato che la Fiorentina ha valutato e che potrebbe andare a completare il reparto di centrocampo a disposizione di Fabio Grosso dopo un calciomercato che ha visto anche la mediana fortemente rivoluzionata con due nuovi innesti come Oulai e Atta. Il centrocampista ex Inter e Al-Nassr è svincolato e gradirebbe un ritorno in Italia, per questo il club viola si era affacciato nei giorni scorsi per capire la fattibilità dell'affare.

Ad oggi però, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, c'è freddezza da parte viola di un possibile innesto di Brozovic. Troppo alte le richieste economiche del calciatore con la Fiorentina che si è fermata ai primi sondaggi con l'entourage. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore con il centrocampista che ha sul piatto però un'altra grande offerta economica dall'Arabia, per adesso in ogni caso non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Un suo approdo a Firenze però resta piuttosto improbabile.