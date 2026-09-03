Prandelli vince la causa contro i vicini per un cancello al Bobolino

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Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla battaglia legale sul cancello nella proprietà dell’ex tecnico della Fiorentina ed ex ct azzurro, Cesare Prandelli. Come riporta oggi La Nazione, dopo il via libera del tribunale amministrativo regionale, arriva la conferma anche in secondo grado: i giudici hanno respinto il ricorso dei 32 vicini di casa della zona del Bobolino, pregiatissima collina dove Prandelli ha scelto di vivere. «La valutazione di compatibilità paesaggistica – si legge nella sentenza – è stata effettuata senza incorrere nei vizi di illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti». Non ci sarebbe stato quindi nessun deturpamento del muretto storico che costeggia la via, come ipotizzato dal gruppo di vicini, e nessun alterazione del traffico nella splendida zona alle pendici del Piazzale Michelangelo.

Respinto anche l’assunto secondo cui il nuovo cancello sarebbe finalizzato a consentire una nuova viabilità interna. «Oltre che relativo all’utilizzo effettivo che verrà fatto – concludono i magistrati –, non si può ritenere che tale accesso non verrà poi utilizzato per le finalità e con le modalità dichiarate».