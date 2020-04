SIMEONE, Tornare al River sarebbe fantastico ma ora...

Lunga intervista a TNT in Argentina per la punta di proprietà della Fiorentina, ora in prestito al Cagliari, Giovanni Simeone. "Gallardo ha una qualità straordinaria. E' riuscito a tenere duro anche dopo la rivoluzione e i cambiamenti nel club. E' un tecnico fenomenale, senza dubbio. Somiglia a mio padre, anche se tatticamente sono differenti. Però chiedono entrambi tantissimo anche al club, sono ambiziosi. Ti mostrano la differenza che c'è a quel livello". Sull'addio da giovane al River. "Avevo diciotto anni, stavo bene, volevo giocare. Non ho avuto l'opportunità, sono state decisioni dure ma l'ho fatto per la mia carriera. Fare esperienza sul campo al River era difficile". Sul ritorno al River. "Adesso voglio restare il più possibile in Europa. Qui sto bene e sono felice, anche se tornare un giorno al River sarebbe bellissimo. E' difficile viver quello che ho vissuto da ragazzo, pur non giocando, in un club così. Immagino come sarebbe da giocatore, mi piacerebbe tornare. Ora sono felice qui ma poi vedremo".