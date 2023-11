SIMEONE, Segnare al Bernabeu è un obiettivo in carriera

FirenzeViola.it

"Abbiamo fatto qualcosa di storico. E la mente gioca un ruolo fondamentale nel potersi rilassare o credere che sia tutto facile. Le squadre poi prima affrontavano un Napoli "aspirante", ora uno campione. Ma siamo sulla strada giusta". Così l'ex attaccante viola Giovanni Simeone, ora al Napoli, descrive l'inizio di stagione della squadra partenopea, nell'intervista concessa oggi a Marca.

Segnare al Bernabeu sarebbe speciale?

"Sì, soprattutto per l'importanza della partita. Non lo vedo però come un sogno particolare, come sarebbe per esempio un gol in finale di Champions League. Segnare al Bernabeu è un obiettivo della mia carriera, per dimostrare a me stesso e alla squadra che siamo una delle migliori squadre d'Europa".