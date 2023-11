SIMEONE, Le pagelle: "Recuperato dal ripostiglio"

FirenzeViola.it

Una notte (quasi) da sogno. Perché oltre al gol al Bernabeu, nello stadio in cui il padre è il "nemico" numero uno, purtroppo arriva una bruciante sconfitta per il Napoli. Giovanni Simeone può però esser soddisfatto della sua prestazione: "Più Buitre che Cholito. Un gol indimenticabile ai rivali di papà Diego, fa la guerra fino all'uscita. Mazzarri lo ha recuperato dal ripostiglio dove lo aveva nascosto Garcia e lo ha rigenerato in un lampo", scrive Il Corriere dello Sport.

Anche Tuttosport lo esalta: "Voleva un’occasione, Mazzarri gliela concede e la sfrutta alla grande. Segna a modo suo il gol del momentaneo vantaggio, sfiora il pareggio a fine primo tempo ed aiuta spesso la difesa in difficoltà".