SIMEONE, Futuro al Napoli legato a quello di Petagna

Tutto fermo per Giovanni Simeone. L'attaccante ex viola aspetta una chiamata dal Napoli che arriverà però solo nel caso in cui si finalizzi la cessione di Andrea Petagna. Secondo quanto riportato da TMW, il Cholito avrebbe già espresso il suo gradimento per il trasferimento al Napoli, anche se ancora c'è da trovare un'intesa sul contratto e ingaggio col suo entourage, mentre la dirigenza partenopea sta trattando con l'Hellas sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.