SERIE B, È Lucchesi l'MVP Under 23 del mese di ottobre

FirenzeViola.it

Dopo un'estate particolare con il prestito dalla Fiorentina al Venezia durato neanche un mese e l'approdo in Serie B, sempre in prestito, alla Reggiana, Lorenzo Lucchesi sta dimostrando tutto il suo valore. Con la maglia granata il difensore fiorentino ha raccolto 7 presenze in questo inizio di stagione, segnando anche un gol nel pareggio 2-2 contro il Bari allo stadio San Nicola. Le ottime prestazioni di Lucchesi sono valse all'ex difensore della Ternana il premio di MVP Under 23 del mese di ottobre del campionato cadetto. Di seguito il post Instagram pubblicato dalla Lega Serie B: