Napoli, è Italiano il candidato numero uno per la panchina in caso di addio di Conte
Il grande favorito per l'eventuale dopo Conte a Napoli sarebbe l'ex tecnico della Fiorentina ed attuale allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, tecnico già cercato in passato dai partenopei. Italiano, che domani si giocherà il primo atto dei quarti di finale di Europa League al Dall'Ara contro l'Aston Villa, lo scorso giugno - dopo aver vinto una storica Coppa Italia alla guida dei rossoblù - ricevette e poi successivamente rifiutò una proposta del Milan. Era la prima scelta di Tare ancor prima di Allegri, ma il manager nato a Karlsruhe dopo lunghe riflessioni decise di non cambiare.
Di rinnovare col Bologna. Un 'no, grazie' che, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, non verrà eventualmente replicato la prossima estate dovesse un'altra big bussare alla sua porta. Se a Napoli a giugno ci sarà davvero la necessità di sostituire Conte.
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