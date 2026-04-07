Carobbi: "L'assenza di Gud si sentirà il giusto. Spero nella Conference"

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L'ex difensore della Fiorentina, Stefano Carobbi ha parlato così a Toscana TV dell'assenza di Gudmundsson contro la Lazio: "Contro la Lazio mancherà Gudmundsson, ma l’assenza dell’islandese si sentirà il giusto. È inutile continuare a sperare di intravedere qualcosa nel ragazzo, si è visto troppo poco. L'ex viola a poi aggiunto le sue impressioni per la partita di giovedì contro il Crystal Palace: "Continuo a sperare nella Conference League e adesso bisogna concentrarsi assolutamente sulla coppa. A Londra col Crystal Palace non disdegnerei assolutamente un pareggio, poi al Franchi arriva una Lazio che non mi sembra irresistibile e penso che anche con i biancocelesti la Fiorentina possa fare punti.

Mesi fa eravamo preoccupati perché mancavano gioco e punti, da quando c’è Vanoli si è ritrovato ritmo, al di là dell’altalenanza di prestazioni. Passare il turno col Palace sarebbe fondamentale, perché dopo la strada non dico sarebbe in discesa, ma le squadre rimaste non sono del blasone degli inglesi. La Conference è stata la medicina per risollevare la squadra dal baratro”.