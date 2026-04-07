FirenzeViola Edoardo Pierozzi l'ha rifatto di nuovo: terza promozione in B per l'ex viola

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C'è un fiorentino che ha vissuto una Pasquetta in festa: si tratta di Edoardo Pierozzi, classe 2001, ex talento della Primavera della Fiorentina (e gemello di Niccolò, attualmente al Palermo). Una vita passata nelle giovanili viola ad aspettare un salto che non è mai arrivato: la traiettoria di Edoardo Pierozzi è quella di tanti calciatori nel nostro paese, costretti ad accettare un loop senza fine di prestiti e allontanarsi dalla casa-madre salvo poi essere giudicati fuori età per rientrare nelle mire della prima squadra. Pierozzi si è saputo costruire però una carriera periferica e di specialista in promozioni: ieri, col suo Benevento, è stato protagonista di una vittoria sul campo della Salernitana che è valsa ai giallorossi la promozione in Serie B.

In precedenza, l'esterno destro aveva festeggiato anche ad altre latitudini. Cesena nel 2024, Pescara l'anno scorso. Tre promozioni in B consecutive per un vero e proprio talismano della categoria, colonna quest'anno del Benevento di mister Antonio Floro Flores che ha monopolizzato il girone C con 80 punti in 35 gare: per l'ex promessa viola 33 gare con tanto di sette gol e due assist.