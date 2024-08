SENE, Stupito e felice dalla proposta del Frosinone

FirenzeViola.it

Il giovane attaccante della Fiorentina, Fallou Sene è stato presentato oggi dal Frosinone. Il ds gialloblù Guido Angelozzi ha specificato: "Oggi presentiamo altri tre ragazzi (tra cui i viola Sene e Distefano, ndr) che abbiamo scelto con piacere e che ci daranno delle soddisfazioni. Sene oggi magari è un po' indietro rispetto agli altri ma tra qualche mese sarà al loro pari".

Queste invece le parole del giocatore a partire dalla scelta del Frosinone: "Un giorno mi ha chiamato Pradé e mi ha detto 'ti porto al Frosinone'. Quando l'ho saputo sono rimasto stupito perché non me lo aspettavo. Sono molto contento e voglio lasciare il segno. Il mio ruolo preferito è quello di attaccante ma faccio anche l''esterno, mi trovo in entrambi i ruoli. Finora, nessun problema di ambientamento. Voglio dare tutto me stesso qui a Frosinone. La squadra è molto giovane, noi più giovani dobbiamo guardare e imparare dai più grandi"

Fino a 11 anni giocavi in Senegal poi sei arrivato in Italia, ce ne parli... "Quando ho iniziato a giocare con gli amici in Senegal non mi aspettavo di arrivare fin qui. Devo fare sempre di più, lavorare al massimo e pensare alla famiglia. Fuori dal campo sono un ragazzo molto tranquillo, sono sempre a casa giocare alla play o in chiamata con gli amici del Senegal".

In cosa deve migliorare? "Da bambino mi innervosivo subito quando sentivo insulti. Col passare degli anni sono migliorato da questo punto di vista"

Da bambino ha scavalcato un cancello a Torino per dire a Dybala che un giorno giocherete insieme, è vero?

"Mi piacerebbe giocare con lui, giocando con i campioni si può diventare campioni".