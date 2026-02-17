Tegola Castrovilli: l'ex Fiorentina si è già infortunato a Cesena

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale per Gaetano Castrovilli, ex giocatore della Fiorentina. Come riportato dal Corriere di Romagna, non si tratta di un problema grave, ma lo stop sarà di almeno due settimane. Il giocatore che aveva già accusato un infortunio simile in passato, punta a rientrare il 3 marzo nella sfida contro il Monza, ma i tempi di recupero saranno monitorati giorno dopo giorno.

Restano da valutare anche le condizioni di Cristian Shpendi e Marco Olivieri. I due attaccanti, assenti nell’ultima gara contro il Venezia, si sono allenati a parte e filtra un cauto ottimismo sul loro recupero. Tuttavia, con la sfida contro lo Spezia ormai alle porte, la loro presenza non può essere considerata scontata.