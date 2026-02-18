La Juventus affonda col Galatasaray e Felipe Melo prende in giro i bianconeri: ecco il video

La Juventus passa per ben due volte in vantaggio all'Ali Sami di Istanbul, si fa rimontare e subisce la goleada del Galatasaray. Una serata nerissima quella di ieri per i bianconeri, che dopo la doppietta nella prima mezz'ora di Teun Koopmeiners sono stati annichiliti dai padroni di casa. Risultato finale, 5-2 per i turchi, con le reti di Gabriel Sara, l'ex Napoli Noa Lang (doppietta), Davison Sanchez e Sacha Boey per un risultato che complica e non poco le chance di passaggio agli ottavi di Champions League in vista del ritorno. Un risultato salutato con gioia da Felipe Melo: ex Fiorentina ma anche ex Juve (nel 2008 il passaggio da Firenze a Torino), il brasiliano, ritiratosi due anni fa dopo una carriera ricca di esperienze, è rimasto legato soprattutto al Galatasaray, club di cui è stato anche capitano. E lo si è visto nel video postato sul suo profilo Instagram, dove il quarantaduenne 'conta' ironicamente le reti subite dalla sua ex squadra italiana. Da uno a...cinque, con tanto di manita ed esultanza in faccia ai suoi vecchi tifosi.

Ecco il video.