Il portiere Martinelli infortunato: lesione di primo grado al retto femorale

Il portiere Martinelli infortunato: lesione di primo grado al retto femoraleFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:45Ex viola
di Redazione FV

Infortunio per il portiere della Fiorentina in prestito alla Sampdoria, Tommaso Martinelli. Il giocatore infatti oggi ha eseguito gli esami strumentali che  hanno evidenziato "una lesione di primo grado al retto femorale destro" come riporta il sito ufficiale. Martinelli, così come Nicholas Pierini anche lui infortunatosi nel corso della partita di sabato "hanno già avviato i rispettivi programmi di recupero fisioterapico". 