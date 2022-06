SCALABRELLI, Milinkovic ha poca esperienza, ma...

Cristiano Scalabrelli, ex portiere viola, nonché attuale preparatore dei portieri della Spal, è intervenuto a parlare dei principali nomi usciti in orbita Fiorentina per la porta, specie quello di Milinkovic-Savic, allenato da lui stesso a Ferrara. Queste le sue dichiarazioni: "Milinkovic-Savic l’ho avuto solamente 6 mesi, e si infortunò in ritiro. Ha un gran fisico e importanti qualità che ancora deve esprimere del tutto. Solo questa stagione ha avuto un minimo di continuità, alla Spal era chiuso da Gomis. Giocò due partite e poi venne espulso. È un giocatore tutto da valutare, il Torino ci ha voluto puntare quest’anno, poi però gli ha preferito Berisha, altro buon portiere che ho avuto. Ha pagato la poca esperienza sulle spalle, la gestione del match e il saper rimediare agli errori, superando i momenti duri. Questa è una caratteristica fondamentale, racchiude l’80% del portiere bravo. Sapersi lasciare tutto alle spalle è più importante delle qualità tecniche".

Sulle sue qualità con i piedi: "Ha un gran calcio, molto lungo, sa disimpegnarsi bene. Ma prima serve che pari, questo è ciò che deve fare un portiere. Poi saper giocare dal basso viene dopo, senza rischi. Forzare la giocata, come si vede spesso, non ha senso. Si vedono degli errori davvero gravi".

Sugli altri nomi: "Tra quelli usciti il più vicino alle caratteristiche desiderate mi sembra Gollini. Cragno mi piace tecnicamente, ma non è eccelso con i piedi. Non se possa andar bene ad Italiano".