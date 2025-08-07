Sarri deve scegliere un capitano per la Lazio: Cataldi in lizza ma Zaccagni è in vantaggio

Sarri deve scegliere un capitano per la Lazio: Cataldi in lizza ma Zaccagni è in vantaggioFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:20Ex viola
di Redazione FV

Danilo Cataldi, tornato alla Lazio dopo l'anno di prestito alla Fiorentina, è uno dei due nomi presi in considerazione da Maurizio Sarri per indossare la fascia da capitano dei biancocelesti. Mattia Zaccagni l'ha ereditata proprio da Cataldi, che a sua volta l'aveva indossata dopo l'addio di Immobile. 

Secondo il Corriere dello Sport alla fine la decisione spetterà proprio al tecnico toscano, che però fino ad oggi non si è sbilanciato in merito. La sensazione - scrive il quotidiano - è che alla fine a spuntarla sarà di nuovo Zaccagni, pupillo di Sarri e ormai consolidata guida anche all'interno dello spogliatoio laziale.