Leonardo Fabbri da applausi: il fiorentino vince l'oro europeo nel lancio del peso

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L'Italia festeggia una splendida doppietta nel getto del peso agli Europei di atletica leggera in corso a Birmingham. A conquistare la medaglia d'oro è stato Leonardo Fabbri, che si è imposto con la misura di 22,31 metri, precedendo il connazionale Zane Weir, argento con 20,91 metri. Sul gradino più basso del podio è salito lo svedese Wictor Petersson con 20,47 metri. Si tratta delle prime due medaglie azzurre della rassegna continentale.

Fiorentino, grande tifoso della Fiorentina e volto molto noto anche tra gli appassionati viola, Fabbri ha confermato il pronostico della vigilia. Il 29enne toscano si presentava infatti agli Europei da campione continentale in carica e da principale favorito per il successo, forte anche della miglior misura mondiale stagionale, 22,74 metri, e di nove vittorie nelle ultime dieci gare disputate. Per Fabbri si tratta dell'ennesima conferma di una carriera di altissimo livello, nella quale ha già conquistato una medaglia d'argento ai Mondiali e una di bronzo ai Giochi Olimpici.