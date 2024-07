SALAH, Il Liverpool rifiuta 175 milioni dall'Al Ittihad

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La squadra di Salah, fino al 2025, rimane il Liverpool nonostante l'egiziano abbia deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza con i Reds proprio nel 2025.

Secondo quanto riportato dal 'Mirror', il Liverpool avrebbe rifiutato una maxi offerta di 175 milioni di euro per l'esterno egiziano dall'Al Ittihad. Non sono esclusi altri affondi nelle prossime settimane, ma la volontà del club inglese è di trattenere Salah con il rischio di perderlo a zero nella prossima sessione estiva di mercato.