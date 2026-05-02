Runjaic: "Zaniolo ambizioso ma non diventi pazzo se non segna, io soddisfatto di lui"

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L'Udinese oggi ha vinto per 2-0 contro il Torino, ma Nicolò Zaniolo non è tra i marcatori. Il tecnico friulano Kosta Runjaic però lo difende e lo tranquillizza con parole al miele verso l'attaccante, la scorsa stagione in prestito prima all'Atalanta e poi alla Fiorentina: "Il focus è sulla prestazione della squadra, sotto questo aspetto è andata molto bene, hanno dato tutti il loro contributo compreso Zaniolo. Ovviamente lui vorrebbe fare ancora di più, ovviamente voleva segnare, è arrabbiato per non esserci riuscito, è un ragazzo ambizioso. Gli dirò che non serve che diventi pazzo per non aver segnato, è un giocatore sempre ostico per gli avversari.

Deve restare sul pezzo e prima o poi il gol arriverà. Continueremo a spingerlo affinché torni a segnare. Sono soddisfatto di lui".