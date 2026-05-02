Spalletti su Vlahovic: "Vuole rimanere alla Juventus. Vi spiego"

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Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato del futuro dell'ex viola Dusan Vlahovic alla vigilia dell'incontro con l'Hellas Verona: "Per me Dusan vuole rimanere, perché si sta allenando con grande entusiasmo, è un professionista con grande carattere, lui ha le caratteristiche che mancano alla squadra. Come per Yildiz, anche lui sa di poter essere utile per queste 4 partite a mettere del suo per il raggiungimento di questo obiettivo. Ci sarà da vedere con che tempistiche, abbiamo dovuto perfezionare il lavoro addosso a lui perché ha subito un infortunio di quelli belli tosti.

Ma ce l’abbiamo a disposizione e questa è la cosa fondamentale. Poi è a disposizione con il ghigno giusto".