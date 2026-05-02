Bologna, Italiano sul suo futuro: "Incontrerò la società a breve"

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Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa alla vigilia della gara col Cagliari: “Avrei preferito non parlare di questi aspetti perché c'è grande concentrazione sulla gara di domani per riscattare come siamo usciti dallo stadio la settimana scorsa. Comunque non c'è nulla da nascondere: mi incontrerò a breve con la società e si farà il punto della situazione come è stato fatto nella passata annata. Faremo un punto sugli obiettivi che si saranno raggiunti e sulle prospettive future.

Non ci sono segreti, dopo l'incontro saprete tutto sul mio futuro, anche se ho ancora un anno di contratto. Anche nelle altre società sto vedendo che ci sono del appuntamenti fissati tra società e allenatori".