RIPA, Prandelli con 27 punti farebbe difesa a quattro

L'ex team manager viola Roberto Ripa ha così parlato del momento della Fiorentina: "Le critiche ci vogliono, anche questo è il bello del calcio. Il problema della Fiorentina è che oggi se si fa male Vlahovic, manca la punta di riserva, aspettando Kokorin... Ieri ho visto una delle partite migliori, ma arrivando al dunque si vede che non riesce a fare gol, e non è un caso se è il secondo peggior attacco. Vlahovic di gol ne ha fatti otto, gli stessi di Zapata. Si riesce a far gioco e ad essere pericolosi, a mancare è quello che ti fa la differenza".

Come giudica il lavoro di Prandelli?

"Per caratteristiche non è un subentrante, ha bisogno di tempo per poter lavorare con la squadra. La preoccupazione era dal punto di vista fisico, col Benevento ricordo che la squadra andava a due all'ora, mentre questo aspetto è cambiato e la cosa può far ben sperare. Manca un po' chi salta l'uomo, anche se vedo Bonaventura in crescita. Doveva creare un certo modo di approcciarsi in campo, e sono convinto che la squadra avesse 27 punti, starebbe già giocando con la difesa a quattro".

Di Kokorin che ne pensa?

"Sapevano che non era pronto subito, e il contratto di tre anni e mezzo significa che ci vogliono puntare anche e soprattutto per il futuro. Infatti vederlo già settimana scorsa in campo con l'Inter mi ha un po' sorpreso. Prandelli ha fatto intendere che qualcosina ha, e penso proprio che fino a marzo non ci sarà".