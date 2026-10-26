A Cagliari ci si interroga sull'impiego di Fazzini: l'ex viola è sparito dai radar

La Gazzetta dello Sport si interroga sui due ko di fila rimediati dal Cagliari e nella riflessione coinvolge anche Jacopo Fazzini, centrocampista arrivato in estate in Sardegna dopo la pessima esperienza alla Fiorentina:il calciatore ancora di proprietà dei viola ma in prestito al Cagliari non sta trovando spazio e addirittura la Gazzetta parla di un vero proprio caso parla di un vero e proprio caso.

Crisi di risultati che è coincisa con il momento di calo di Daniel Maldini. Pisacane dovrà essere bravo a riaccendere uno dei giocatori fondamentali in questo inizio di stagione. O magari a trovare delle alternative, col caso Jacopo Fazzini messo da parte nelle ultime settimane. Su di lui però Pisacane è stato chiaro: «Ha delle qualità precise, può determinare anche a gara in corso ma in questo momento sto facendo altre scelte. Avrà le sue opportunità». L'altra staffetta potrebbe essere tra Deiola, Rodriguez e Mina per due maglie da centrale difensivo. Con il colombiano che fin qui sembra aver dato di più a questa squadra