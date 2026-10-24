Galbiati punta su Jimenez: "Conosce San Siro e sa come far male all'Inter"

Alla vigilia del delicato impegno di San Siro contro l'Inter, l'ex difensore gigliato Roberto Galbiati è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il momento della Fiorentina e presentare la sfida ai nerazzurri.

Tra le insidie della trasferta milanese, il caso Oulai e le scelte sulle corsie esterne, ecco le sue parole principali: "Sulla carta, quella di domani è forse la gara meno indicata per provare a rialzare la testa in campionato, anche se nel calcio le sorprese sono sempre dietro l'angolo. L'Inter potrebbe accusare un po' di stanchezza per via delle fatiche europee. Contro il Como, al di là del punteggio finale, s'è visto qualche segnale positivo, ma resta la consapevolezza di quanto sia ostico questo impegno per gli uomini di Vanoli".

Il momento di Oulai: "Vanoli ha pienamente ragione sul suo conto: la maglia da titolare va conquistata giorno dopo giorno sul campo, deve giocare soltanto chi lo merita davvero. Vanoli lo ha lanciato nella mischia a Genova e la prestazione non è stata esaltante, va detto però che è stato impiegato fuori ruolo. In ogni caso, non credo che il tecnico abbia voluto bocciarlo pubblicamente o puntargli il dito contro con quelle dichiarazioni".

I dubbi in difesa: Dodò o Jimenez?

"Nonostante le tensioni della situazione, non penso che la società arrivi a metterlo fuori rosa. Per la sfida di San Siro, tuttavia, non lo schiererei dal 1': al momento la ritengo l'opzione meno indicata. Lancerai piuttosto Jimenez dall'inizio: oltre al resto, lo spagnolo vanta una buona conoscenza dei nerazzurri avendo disputato diversi derby di Milano ai tempi del Milan".