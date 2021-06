RIGANÒ, Finché Italiano non firma non ci credo

Christian Riganò, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto per parlare del futuro dei viola. Queste le sue dichiarazioni: "Ad Italiano ancora non ci credo dopo quello che è successo, aspetto la firma. In ogni caso è un ottimo tecnico per ripartire. Squadra? Direi che l'unico che è esploso è Vlahovic, poi anche davanti gli altri si sono visti poco, soprattutto Kokorin. Anche negli altri ruoli sicuramente c'è da trovare qualcosa. Saponara? Con Italiano quando veniva impiegato, pur non giocando sempre, faceva bene. Sarebbe una riserva che non mi dispiacerebbe".