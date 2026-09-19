De Sisti ricorda Mazzola: "Da giovanissimo era già una scheggia"

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Giancarlo De Sisti, ex protagonista della Fiorentina e storico centrocampista della Nazionale negli anni ’60, ha ricordato Sandro Mazzola, scomparso nella notte all’età di 83 anni: "Voglio rivolgere un grande abbraccio a tutta la sua famiglia. Ci siamo conosciuti quando eravamo ancora giovanissimi: io giocavo nella rappresentativa del Lazio, mentre lui faceva parte di quella lombarda. Già allora era una vera scheggia”.

La Nazionale di Valcareggi

Il capitano della Fiorentina del secondo Scudetto ha poi ricordato anche il periodo vissuto in Nazionale sotto la guida di Ferruccio Valcareggi, soffermandosi sulla celebre alternanza tra Mazzola e Rivera: “Da quella storica staffetta ero io a trarre beneficio. Se l’allenatore avesse voluto, avrebbe potuto sostituire me, ma credeva molto nel modulo che aveva scelto e con quel sistema di gioco non era possibile schierare tutti contemporaneamente. Il mio compito era soprattutto quello di sacrificarmi e fare da collegamento tra il reparto difensivo e quello offensivo”.