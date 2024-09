RIBERY, È a Firenze in famiglia, in villa a Bagno a Ripoli

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Franck Ribery è a Firenze. Come noto ormai da settimane, l'ex viola ha affittato una villa con piscina sopra Bagno a Ripoli e proprio in queste ore ha fatto capolino nella città in cui è stato calciatore dopo l'addio al Bayern Monaco. L'ex giocatore, sui suoi profili social, si è immortalato proprio nei pressi della suddetta struttura: "A Firenze con la mamma e la cugina", la didascalia su Instagram a corredo della foto che ritrae Ribery e parte della famiglia. Di seguito il post: