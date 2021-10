REBIC, Va ko dopo soli 35': è a rischio per i viola?

Ancora problemi per Pioli, che oltre a essere sotto per 2-0 contro il Verona perde anche un altro giocatore: si tratta di Ante Rebic che al trentasettesimo minuto è stato costretto ad uscire per problemi fisici. Come riportato da Sky Sport, ieri Rebic aveva riportato un fastidio al tallone d’achille. Si toccava proprio quel punto vicino alla caviglia il croato, che ha abbandonato il terreno di gioco. Al suo posto è entrato Rafael Leao. Da valutare ovviamente le sue condizioni. Rebic si va ad aggiungere ad una lista molto lunga di infortunati. Ricordiamo che la sfida tra la Fiorentina e il Milan è in programma al Franchi il prossimo 20 novembre: da capire se il crato farà in tempo a recuperare.